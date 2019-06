Doroteia atira-se aos espanhóis: «Faz 891 anos que Afonso Henriques correu com eles daqui para fora»

Doroteia Peixoto, ex-atleta do Sporting que agora veste as cores dos 'Amigos da Montanha', deixou um post no Facebook em que deixa duras críticas aos espanhóis e ao facto de os atletas portugueses não poderem participar nas competições regionais do país vizinho.A fundista critica ainda o facto de, por cá, os espanhóis serem "recebidos de braços abertos"."Enfim... Somos mesmo mansos... Os atletas portugueses são impedidos de correr em Espanha segundo eles para preservar e fomentar o atletismo regional deles, nós por cá fazemos exatamente o contrário recebendo de braços abertos muitos dos atletas que por lá pedem a nossa desclassificação... Dá que pensar...Ironia do destino faz precisamente amanhã 891 anos (24 de Junho de 1128) que Afonso Henriques correu com eles daqui para fora na Batalha de São Mamede."