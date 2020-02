Duplantis bate o seu próprio recorde mundial do salto com vara

O sueco Armand Duplantis, de 20 anos, bateu este sábado o seu próprio recorde mundial do salto com vara, ao conseguir a marca de 6,18 metros, num meeting de atletismo do World Indoor Tour, em Glasgow.

Duplantis melhorou em um centímetro a marca de 6,17, conseguida há uma semana em Torun, na Polónia, quando fez cair a marca de 6,16, que pertencia ao francês Renaud Lavillenie, desde fevereiro de 2014.

'Mondo', como é conhecido, venceu o concurso aos seis metros, e pediu de imediato que a vara fosse colocada aos 6,18 metros, marca que ultrapassou à primeira tentativa.

Armand Duplantis, filho do saltador norte-americano Greg Duplantis, tornou-se no mais jovem membro do clube dos seis metros, em 2018, quando se sagrou campeão europeu com um salto a 6,05 metros.