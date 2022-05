Duplantis inicia temporada ao ar livre com a melhor marca do ano

O sueco Armand Duplantis regressou este sábado à competição, na etapa de Doha da Liga de Diamante, depois de bater o recorde do mundo do salto com vara (6,20 metros), com a melhor marca do ano ao ar livre (6,02).

Duplantis impôs-se no concurso, adiado na sexta-feira devido às condições meteorológicas, com um salto de 6,02, melhorando em dois centímetros o registo do norte-americano Christopher Nilsen, que liderava o ranking de 2022.

No regresso à competição, depois de ter estabelecido o recorde do mundo em 6,20, em 20 de março, nos Mundiais em pista coberta, em Belgrado, Duplantis saltou 5,61, 5,81 e 6,02, mas falhou as três tentativas a 6,12.

Logo no seu segundo ensaio, Duplantis ficou sozinho na competição, com o norte-americano K.C. Lightfoot, o belga Ben Broeders, Christopher Nilsen e o francês Valentin Lavillenie a não irem além dos 5,71.