Duplantis quebra recorde histórico de Bubka na vara

Já ninguém duvidava do talento de Armand Duplantis, mas o sueco de origem norte-americana decide continuar a fazer história. Depois de ter fixado um novo recorde do salto com vara em pista coberta em fevereiro, o jovem de 20 anos superou agora a melhor marca mundial de sempre ao ar livre, ao chegar aos 6,15 metros. Para trás ficou um recorde que perdurava desde 1994 e que estava na posse do lendário Sergey Bubka.





Aconteceu esta noite no Meeting de Roma da Liga Diamante, onde o atleta nórdico conseguiu logo à sua segunda tentativa superar a barreira lendária de Bubka, que havia sido fixada cinco antes do nascimento de Duplantis. Um dado que diz bem da dimensão do registo agora batido, que era um dos recordes mais antigos ainda a perdurar no mundo do atletismo.Aliás, puxando a fita atrás, de notar que apenas outros nove registos são mais antigos do que aquele que foi agora batido, com o do lançamento do disco - os 74.08 metros de Jürgen Schult, em 1986 -, a estarem no topo da lista.