EDP Maratona de Lisboa e Luso Meia Maratona com casa cheia

Estão esgotadas as inscrições para a EDP Maratona de Lisboa e a Luso Meia Maratona, anunciou esta quarta-feira o Maratona Clube de Portugal.Ao todo, de acordo com os dados divulgados, serão cerca de 24 mil os corredores que marcarão presença nas provas de 9 de outubro, seis mil na distância rainha e mais 16 mil entre a meia maratona e ainda a mini maratona de 8 quilómetros. Deste número, 40% dos inscritos são estrangeiros, provenientes de 90 países diferentes - França, Reino Unido e Espanha destacam-se -, havendo também um forte equilíbrio de géneros, com 60% participantes masculinos e 40% femininos.Registos que deixam Carlos Moia naturalmente satisfeito. "Já ultrapassámos os 24.000 participantes em todas as provas. Este número deixa-me francamente satisfeito e está em linha com o crescimento de participantes que já estávamos a registar antes da Covid", salienta o presidente do MCP, que por outro lado faz uma promessa relativamente à qualidade do pelotão de elite: "Vamos receber o maior número de atletas de elite estrangeira de sempre! Esse recorde está já garantido!"Note-se que a EDP Maratona de Lisboa tem partida às 8 horas de 9 de outubro em Cascais, ao passo que a Luso Meia Maratona, em conjunto com a EDP Mini Maratona, parte às 10:30h na Ponte Vasco da Gama. A meta de ambas as corridas estará instalada na emblemática Praça do Comércio, em Lisboa.