EDP Meia Maratona de Lisboa reagendada para maio

Inicialmente marcada para o mês de março, a EDP Meia Maratona de Lisboa foi reagendada para 8 de maio, informou esta segunda-feira a organização do evento que detém, desde o mês passado, o recorde mundial da distância. Numa publicação nas redes sociais, o Maratona Clube de Portugal justifica este reagendamento com a "situação pandémica atual" e refere que a decisão foi tomada em acordo com as autoridades de saúde."Perante a situação pandémica atual e após consultar as autoridades de saúde, foi decidido adiar a EDP Meia Maratona de Lisboa e as respetivas provas para o dia 8 de Maio de 2022. As inscrições já realizadas foram automaticamente transferidas para a nova data, tendo sido enviado um email para todos os participantes com esta informação. Contamos com a vossa compreensão e relembramos que a segurança e saúde de todos é a nossa prioridade #1", pode ler-se na publicação feita pela organização nas redes sociais.