EDP Meia Maratona de Lisboa volta a ser reagendada

A edição deste ano da EDP Meia Maratona de Lisboa, que já tinha sido reagendada para 12 de setembro, voltou a ser 'movida' no calendário, agora para 21 de novembro, anunciou esta quarta-feira em comunicado o Maratona Clube de Portugal. Na base da decisão, explica a mesma nota, está o adiamento do processo de vacinação, pese embora aquilo que considera ser uma "evolução muito positiva dos dados Covid a que estamos a assistir em Portugal".





"As vacinas são a luz ao fundo do túnel, a esperança de que em breve voltaremos a uma situação próxima da normalidade. O ritmo da vacinação varia de país para país, por isso a nova data dá-nos mais garantias e segurança. A EDP Meia Maratona de Lisboa traz milhares de estrangeiros ao país e é também neles que pensamos", afirma o presidente do clube, Carlos Moia.Para lá da prova principal, também a Vodafone 10K e Luso 7K mudam de data, passando para o dia 20 de novembro. No caso da prova de 10 quilómetros, aqui há a novidade de ter sido antecipada para o sábado (inicialmente seria no mesmo dia da 'meia'), de forma a "diminuir o número de participantes, em simultâneo, presentes na partida da ponte 25 de Abril". Esta será uma solução apenas para este ano, já que para 2022 a ideia será voltar a disputá-la ao domingo.Para lá destes eventos, o Maratona Clube de Portugal moveu ainda Corrida da Mulher, EDP Lisboa, a Mulher e a Vida, inicialmente marcada para 6 de junho, para 12 de setembro. Este evento, refira-se, será o primeiro no pós paragem devido à Covid-19, algo que para Carlos Moia é algo simbólico. "Com a participação exclusiva a mulheres, esta é a nossa prova mais solidária. Uma prova de celebração da vida com o objetivo de angariar fundos para a luta contra o cancro da mama. Por estas razões, parece-nos a prova ideal para o regresso do Maratona Clube de Portugal, e dos seus parceiros, à organização de provas presenciais".12 de setembro – Corrida da Mulher, EDP Lisboa, a Mulher e a Vida (anteriormente agendada para 6 de junho)17 de outubro – EDP Maratona de Lisboa, Luso Meia Maratona e EDP Mini Maratona20 de novembro – Vodafone 10k e Luso 7K (anteriormente agendadas para 11 de setembro)21 de novembro – EDP Meia Maratona de Lisboa (anteriormente agendadas para 12 de setembro)12 de dezembro – EDP Grande Prémio de Natal