Eleições obrigam a mudança na data da Maratona de Madrid

A instabilidade política em Espanha, que levou mesmo à demissão do governo liderado por Pedro Sánchez, teve também efeitos no desporto do país vizinho, levando mesmo a uma alteração de grande impacto na Maratona de Madrid, uma prova que anualmente leva muitos portugueses à capital espanhola.Inicialmente agendada para 28 de abril, a prova do circuito Rock 'n' Roll foi antecipada um dia, para 27, isto porque na primeira data se irão realizar as eleições antecipadas em face da queda do governo do PS.Segundo a organização, a decisão foi tomada depois de terem sido esgotadas todas as alternativas, tendo juntamente com o Ayuntamiento de Madrid sido determinado que o evento irá disputar-se no sábado logo pela manhã. A primeira prova a arrancar serão os 10k, pelas 8:00, seguindo-se às 8:45 a Meia e a Maratona.Em face destas mudanças de última hora, a organização permitirá a alteração do titular do dorsal de forma totalmente gratuita e também devolverá os valores pagos nas inscrições, desde que as mesmas sejam solicitadas até 11 de março.