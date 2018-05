De forma inesperada, o Benfica tem duas baixas para a Taça dos Clubes Campeões Europeus que se disputa no próximo fim de semana em Birmingham, Inglaterra. Trata-se do meio-fundista Emanuel Rolim, especialista de 1.500 metros, e do velocista Rafael Jorge, que esta temporada tem surpreendido nos 100 e 200 metros.

Depois de ter estagiado cerca de um mês nos Estados Unidos, Emanuel Rolim regressou no Meeting de Lisboa nos 800 metros, há uma semana, mas a seguir lesionou-se. Tem um microrrotura numa perna e não segue viagem.

Continuar a ler

Por seu lado, Rafael Jorge, terceiro melhor do ano nos 100 metros (10,48 segundos) e segundo nos 200 metros (21,25 segundos) tem uma mialgia e não faz parte da lista de convocados. Os responsáveis do Benfica têm de recorrer a outras opções e é natural que o jovem José Carlos Pinto, de 21 anos, e líder dos 800 metros este ano (1.49,26 minutos) e que bateu há dias Emanuel Rolim nesta distância, integre a comitiva do Benfica, que aspira a uma ida ao pódio em Birmingham.

Autor: Norberto Santos