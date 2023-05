Emmanuel Eseme é reforço do Sporting: «Sou engenheiro ambiental e estou a deixar para trás o meu trabalho»

O Sporting anunciou esta quinta-feira a contratação de Emmanuel Eseme como reforço para a equipa de atletismo. O atleta camaronês, de 29 anos, é especialista em 100, 200 e 4x100 metros."Estou honrado por esta oportunidade, que é uma daquelas que dificilmente se consegue. Estou grato e espero aproveitá-la da melhor forma", considerou o recordista pelo seu país, que vai realmente mudar de vida."Sou engenheiro ambiental e estou a deixar para trás o meu trabalho numa empresa. Felizmente, o meu diretor deixava-me sair do trabalho mais cedo para ir treinar. Agora, deixo tudo isso para trás para me focar apenas no desporto com a motivação de, um dia, me tornar Campeão do Mundo", explicou ao site dos leões.Paulo Reis, coordenador do atletismo dos verde e brancos, deu conta do porquê da aposta do clube em Eseme. "Já seguíamos o atleta há algum tempo. Tem um bom nível, já foi olímpico e tem um bom recorde nos 100 metros, 10''08, uma grande marca. Enquanto treinador da Auriol Dongmo, conheço a realidade dos Camarões. Estive lá há pouco tempo e vi o Emmanuel correr. Conheci-o melhor, percebi a determinação dele e penso que estamos na presença de alguém com tudo para triunfar. É um atleta inteligente, sabe o que quer, é trabalhador e está focado. Esperamos, no Sporting, ajudá-lo a cumprir os objetivos individuais e esperamos também que ele nos ajude a atingir os objetivos coletivos", explicou o dirigente.