Entrou no sorteio da Maratona de Nova Iorque? Amanhã é o grande dia

Vai ser realizado na quarta-feira o tradicional sorteio para determinar a entrada de cerca de 15 mil corredores na Maratona de Nova Iorque, prova que a 3 de novembro promete agitar as ruas daquela cidade norte-americana. Se foi um dos milhares de atletas que tentou a sua sorte para garantir o seu dorsal nesta que é uma das maratonas mais desejadas do Mundo, saiba que há vários cuidados a ter.O mais importante de todos é(fixado em 358 dólares para os cidadãos não-americanos -). E, pelo sim, pelo não,- ou no máximo amanhã -, pois o débito do valor do dorsal pode ser feito ainda antes de os vencedores serem contactados. Aliás, há vários casos de corredores que sabem da sua entrada na Maratona de Nova Iorque através do extrato do seu cartão e não pelo mail da organização, que por vezes chega apenas ao final da tarde do dia seguinte ao sorteio.De notar que o sorteio é definido em três lotes (zona metropolitana de Nova Iorque, residentes nacionais e estrangeiros), sendo que em 2018 determinou a entrada de 15640 corredores, de um total de 105184 candidatos. Destes 15 mil, 6490 saíram do lote nacional, 4648 da zona metropolitana de Nova Iorque e 4502 do estrangeiro.