Época de pista coberta satisfaz Carlos Nascimento: «Estar entre os melhores do Mundo é muito positivo»

O português Carlos Nascimento mostrou-se satisfeito com a sua temporada em pista coberta, depois de ter terminado este sábado na 15.ª posição a prova de 60 metros dos Mundiais de Belgrado.

Depois de ter igualado o seu recorde pessoal (6,62 segundos) nas eliminatórias, o português correu as semifinais em 6,65, sendo quinto na sua série e terminando com o 15.º tempo entre os 24 semifinalistas.

"O principal objetivo que tínhamos delineado era vir a uma meia-final. A passagem à meia-final foi acima das expectativas, com um recorde pessoal igualado. Estávamos à espera que fosse mais fácil, mas estou bastante satisfeito, ser semifinalista do campeonato do mundo, estar entre os melhores do mundo, é muito positivo", disse.

Ainda sem saber a sua posição final, Carlos Nascimento assumia que se ficasse "no top-15 mundial ainda melhor". "Estou muito feliz, foi um objetivo concluído, foi uma boa época de pista coberta. Agora, é olhar para o ar livre com a mesma garra, ambição, para tentar fazer igual no Europeu e no Mundial, no que vier", assumiu.

O velocista do Sporting assume agora que já está "com os olhos no Mundial dos Estados Unidos", embora reconheça que "não vai ser fácil" chegar à qualificação. "Até porque nós dependemos muito dos rankings, temos de tentar estar nos melhores meetings, com os melhores atletas, para fazermos mais pontos, e vou lutar por uma marca pessoal que me permita estar lá de outra forma. Se não houver Mundiais, haverá Europeus, que aí quero estar de certeza e lutar por chegar o mais longe possível", referiu.