Equipa feminina do Sporting favorita na Taça dos Campeões Europeus

A equipa feminina do Sporting tem todas as condições para festejar a terceira vitória consecutiva na Taça dos Campeões Europeus, ao apresentar uma formação consistente em muitas disciplinas.

Na linha da frente estarão Patrícia Mamona (triplo), Evelise Veiga (comprimento), Lorene Bazolo (100 e 200 metros), Cátia Azevedo (400 metros), Jéssica Inchude (peso), Sara Moreira (3.000 metros) e Jéssica Augusto (5.000 metros).

Qualquer lugar fora do pódio nalgumas provas pode criar alguns embaraços às contas dos sportinguistas. A formação turca do Enka e a espanhola do Valencia são adversárias de respeito.