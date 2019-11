Ercília Machado indignada com convocatória da seleção para os Europeus de Corta-Mato

Ercília Machado recorreu esta quarta-feira à sua conta de Instagram para expressar a sua indignação perante a decisão da Direção Técnica Nacional (DTN) em apenas convocar três atletas seniores femininas para representar Portugal nos Europeus de Corta-Mato. A atleta individual, de 32 anos, que em teoria seria a quarta atleta da hierarquia (atrás de Dulce Félix, Salomé Rocha e Susana Francisco), colocou em causa os critérios aplicados para a composição da equipa, questionado-se por que razão a DTN decidiu apresentar-se com uma equipa reduzida, pese embora o facto de os campeonatos serem disputados em Portugal (a 8 de dezembro, no Parque da Bela Vista)."Eu como atleta poderia ficar calada, como fiquei nos outros anos, mas acho que chegou a hora de comentar o que se tem vindo a verificar ao longo dos últimos anos relativamente à qualificação para o Campeonato Europeu de Corta-mato.Todos os anos apresentam critérios de seleção diferentes e mesmo assim, não são 100% certos até ao momento de selecionarem os atletas. À última de hora existe sempre um critério novo que não estava comunicado inicialmente.Até que chegamos ao ponto de uma parte dos seleccionados serem à escolha do DTN/TN.Comparativamente ao nosso país vizinho, Espanha, todos os anos têm os mesmos critérios:1. Selecionar os Campeões Nacionais de Corta-mato, masculino e feminino, da época anterior;2. Selecionar mais 5 atletas (masculinos e femininos) após o melhor somatório de pontos ao final das 3 provas de seleção.Até ao ano passado, sempre se justificaram que não levavam equipas de 6 elementos por causa dos custos que implicava por ser fora de Portugal.Este ano, o Campeonato Europeu de Corta-mato é em Portugal e mesmo assim limitam-se a levar apenas 3 atletas para formar equipa de seniores femininas?! Será por causa dos custos?! Não esquecendo que para pontuar como equipa é necessário que todos terminem!De que vale não ser atleta profissional e estar a acordar todos os dias às 6h da manhã para ir treinar antes do trabalho, em busca de mais um sonho/objetivo que não será realizado só porque os critérios são ajustados conforme é mais conveniente para alguém???Não percebo como é que o País Anfitrião só leva 3 atletas seniores femininas para um Campeonato Europeu de Corta-mato em Lisboa.É só mais um "gap" face à Europa. Temos o estigma em Portugal de sermos pequeninos mas, talvez, e em muitos casos, sejamos nós próprios os responsáveis."