Escândalo à vista no atletismo: Homem mais rápido do Mundo arrisca suspensão por violação antidoping

A pouco mais de um mês da realização dos Campeonatos Mundiais de Doha, o mundo do atletismo é abalado pela perspetiva de um escândalo de doping a envolver uma das principais figuras da atualidade na modalidade. Christian Coleman, o homem mais rápido do Mundo nos últimos três anos, corre o risco de ser suspenso por um longo período, já que violou em três ocasiões as regras antidoping no último ano.Ao que parece, o velocista norte-americano, que este ano já correu os 100 metros em 9,81 segundos, não revelou a sua localização aquando de três controlos das autoridades antidoping, algo que agora terá justificar perante um comité especializado. Caso não o consiga fazer de forma satisfatória, Coleman arrisca-se a uma sanção que pode ir entre um aos dois anos, o que o fará perder pelo menos os Mundiais e muito provavelmente também os Jogos Olímpicos.De notar que estas informações surgem na sequência da decisão do atleta de 23 anos em abdicar de participar na etapa de Birmingham da Diamond League da semana passada, algo que na altura o sprinter justificou com "complicações decorrentes dos treinos dessa semana", para lá de apontar que o seu "foco principal são os Mundiais", onde competirá nos 100 e 200 metros, para lá da estafeta 4x100.Esta não é a primeira vez que um nome forte do atletismo se vê envolvido numa situação deste género, já em que em 2011, um ano antes dos Jogos de Londres, Mo Farah teve de se justificar perante dois controlos que não foram realizados. Na altura, o britânico disse não ter ouvido a campainha quando foram a sua casa e a justificação acabou por ser aceite após investigação. Houve também outros casos de atletas 'salvos' neste tipo de situações também por erros por parte das próprias autoridades antidoping.Menos sorte teve a britânica Christine Ohuruogu, que em 2016 foi suspensa por doze meses pela mesma situação.