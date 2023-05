Espanhola María Pérez bate recorde mundial dos 35 quilómetros marcha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A espanhola María Pérez bateu este domingo por 29 segundos o recorde mundial dos 35 quilómetros marcha, ao cumprir a distância em 2:37.15 horas, nos campeonatos da Europa por equipas, disputados em Poderbrady, na República Checa.

María Pérez retirou da lista dos máximos mundiais a peruana Kimberly García, duas vezes campeã mundial, que tinha feito 2:37.44 em 25 de março, em Dudince.

A Espanha venceu as competições feminina e masculina, na qual se impôs o também espanhol Álvaro Martin, com um recorde nacional de 2:25.35.

A Itália, medalha de prata, e a Ucrânia, medalha de bronze, secundaram a Espanha na competição feminina e, na masculina, os transalpinos também ficaram no segundo posto, com a Alemanha no terceiro.