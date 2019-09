Está a chegar o 'Alcochete a Correr', evento no âmbito do desporto amador e do turismo de natureza, que se realiza no próximo domingo, dia 29, em Setúbal.O 'Alcochete a Correr' será composto por um percurso de 21km, destinados para corrida, outro de 8km, para caminhada e por um percurso de 1.5km para corrida de minis. A corrida dos 21km está destinada a participantes com mais de 16 anos de idade, enquanto que a corrida de minis será para crianças com mais de 4 anos. A participação de menores de 18 anos, na corrida de 21 km, obriga a entrega de declaração do encarregado de educação.Esta é uma iniciativa organizada por uma Comissão Organizadora, constituída pela Playeventos e pela Junta de Freguesia de Alcochete e a inscrição tem o custo de 6€, sendo que 25% do valor das inscrições irá reverter a favor da iniciativa "Um gesto, por uma vida", dos Bombeiros Voluntários de Alcochete.