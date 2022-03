Estádio de Tábua beneficia de pista de atletismo com investimento de 297 mil euros

O Estádio Municipal de Tábua dispõe agora de uma pista de atletismo, num investimento total de cerca de 297 mil euros, com condições para capacitar "potenciais atletas".

A criação desta pista integra também uma política desportiva de "combate ao sedentarismo", proporcionando "a todo e qualquer atleta com maior apetência e menor apetência" a possibilidade de utilizar a pista, disse hoje, na inauguração do equipamento, o presidente da Câmara Municipal de Tábua, Ricardo Cruz.

"Sejam atletas de topo, sejam atletas que tenham menos apetência, o Estádio Municipal será para todos", sublinhou.

Situada no estádio da vila, a denominada Pista de Atletismo de Tábua Mário Pinto Claro pretende, com a sua designação, homenagear e reconhecer, de algum modo, o impulsionador da modalidade no concelho.

"Foi ele que trouxe os atletas a este mesmo local quando a pista era de terra batida, à chuva, ao sol, à lama e ao pó, que nunca deixou esquecer esta modalidade no nosso concelho", sublinhou.

A nova pista de atletismo tem capacidade para ser palco de provas de velocidade, de 100 e 110 metros barreiras, salto em comprimento, lançamento de peso, lançamento de disco/martelo, lançamento de dardo, salto com vara e salto em altura.

"Estão criadas as condições para potenciais atletas", sustentou o autarca socialista.

Qualquer cidadão tabuense pode utilizar a pista de atletismo, para as suas caminhadas ou corridas.

A obra teve um investimento de cerca de 297 mil euros, que contou com o financiamento de cerca de 143 mil euros, através do programa de Beneficiação de Equipamentos Municipais (BEM).

O presidente do Município de Tábua, no interior do distrito de Coimbra, deu ainda nota de que estão a ser desenvolvidos "contactos" para que se instalem quatro torres de iluminação no estádio.

A inauguração da pista integrou a iniciativa "Mega Sprinter distrital", com a participação de cerca de 530 alunos e 90 professores, de 37 escolas/agrupamentos do distrito de Coimbra.

Ricardo Cruz referiu ainda já existem clubes interessados em treinar em Tábua, desde que souberam que ia ser criada uma pista de atletismo, desde logo, associações não só do distrito de Coimbra, mas também da zona de Seia (Guarda) e da zona de Viseu.

"O nosso objetivo comum é que todos eles possam potenciar novos atletas, que se estimule a atividade física e que se incentive obviamente o desporto e, neste caso, a modalidade de atletismo", concluiu.