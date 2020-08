Estado russo subsidia federação de atletismo para pagar multa por doping

O Ministério dos Desportos da Rússia vai conceder à Federação Russa de Atletismo (Rusaf) o dinheiro necessário para pagar a multa imposta pela federação internacional, por violação das regras antidoping.

"Esta decisão sem precedentes foi tomada sobre a forma de um subsídio à Federação Russa de Atletismo para o desenvolvimento do desporto e inclui o pagamento de dívidas com a World Athletics [antiga IAAF]", refere o ministério, em comunicado.

A Rússia tinha até 01 de julho para liquidar cerca de 5,3 milhões de euros (ME), dos quais 4,2 ME se referem à multa por violação das regras antidoping e 1,1 ME a custos processuais, mas viu o prazo alargada para 15 de agosto.

O alargamento do prazo para liquidar a dívida só foi possível com uma carta com garantias de acordo por parte do ministro russo dos Desportos, Oleg Matytsin, e em caso de incumprimento a federação russa de atletismo será excluída da World Athletics.

O pior dos cenários, a exclusão de membro da World Athletics em caso de incumprimento, comprometeria sobremaneira a presença de atletas russos, mesmo a competir sob bandeiras neutras, nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, a decorrer em 2021.

"A defesa dos interesses dos atletas russos, o restabelecimento do direito de participarem em competições internacionais" estão entre as "prioridades" do Ministério dos Desportos, que defende uma "cultura de tolerância zero em relação ao doping".

A Rússia está no centro de um vasto escândalo de doping institucionalizado entre 2011 e 2015, especialmente no atletismo, e está sob rigorosa vigilância da World Athletics. A federação russa encontra-se suspensa desde 13 de novembro de 2015.

Em novembro de 2019, a World Athletics congelou o processo de reintegração da Rússia, bem como a possibilidade de alguns dos seus atletas poderem competir, pela Rusaf ter ajudado o vice-campeão do salto em altura Danil Lysenko a escapar de uma sanção por violação das suas obrigações de paradeiro para controlos de doping não anunciados.