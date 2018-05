Continuar a ler

O preço das inscrições é de 12 euros até 3 de junho, passando a 14 entre 4 e 28 de junho. Depois disso, e até ao dia da prova, quem quiser inscrever-se terá de pagar 16 euros.As inscrições podem ser feitas no site da prova Se pretender divulgar a sua prova ou evento de 'running', envie-nos todas as informações para:Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record

Estão abertas as inscrições para a oitava edição da Corrida do Sporting, prova marcada para 1 de julho, com partida e chegada no Estádio de Alvalade. Integrada nas comemorações do aniversário do clube, a corrida dos leões tem organização técnica da Xistarca e tem início marcado para as 20 horas.Refira-se que o percurso é o mesmo dos últimos anos, com início em Alvalade, na Praça Promenade, e chegada dentro do Estádio de Alvalade. Pelo meio, os corredores passam pelo Campo Grande, Entre Campos, Saldanha e fazem o retorno no cruzamento da Av. António Augusto Aguiar, antes de voltarem a Alvalade.

