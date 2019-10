Este poderá ser o homem em melhor forma do mundo

O desafio: correr 160 quilómetros em 24 horas, subindo montanhas, atravessando neve e gelo, carregando pesos. O objetivo? Ganhar um milhão de dólares. Bem-vindo ao Campeonato Mundial Spartan Ultra, um dos eventos mais exigentes do planeta, no qual Jonathan Albon, o atleta britânico de corridas com obstáculos, é o homem a vencer.Jonathan Albon poderá ser a pessoa em melhor forma do mundo. Eu estou a falar com ele dentro de uma grande tenda insuflável, quase 50 quilómetros a oeste de Reiquiavique, na Islândia. Lá fora há uma tundra gelada rodeada por uma paisagem de montanhas acidentadas cobertas de neve. Quando sair da tenda, Albon tentará correr 160 quilómetros através da tundra e das montanhas. Tem 24 horas para fazê-lo. Se correr os 160 quilómetros antes dos seus concorrentes, ganhará um milhão de dólares. O evento em que Albon participa, o Campeonato Mundial Spartan Ultra, é uma corrida de obstáculos e por isso ele não terá apenas de subir montanhas e correr através de neve e gelo. A cada cem metros, aproximadamente, terá de levantar objetos pesados, escalar com a ajuda de cordas ou rastejar sob arame farpado. Terá de atirar lanças. Terá de pegar num balde cheio de gravilha e correr com ele. O circuito foi concebido de modo a levar as pessoas em melhor forma do mundo até ao limite das suas capacidades físicas e mentais.Leia aqui o artigo na íntegraMust