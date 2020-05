Estrelas do salto com vara defrontam-se no jardim: siga a prova mais surreal da quarentena em direto

Com as provas paradas, três craques do salto com vara decidiram mesmo assim manter os fãs do atletismo entretidos, lançando-se esta tarde a um desafio que se pode considerar no mínimo original: um confronto no jardim lá de casa. Em ação estarão o recordista mundial Mondo Duplantis, o bicampeão do mundo Sam Kendricks e ainda o campeão olímpico de 2012 Renaud Lavillenie. Tudo para seguir no 'player' acima ou neste link.