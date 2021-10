Etíope Sisay Lemma e queniana Joyciline Jepkosgei vencem Maratona de Londres

O etíope Sisay Lemma e a queniana Joyciline Jepkosgei venceram este domingo a Maratona de Londres, que contou com cerca de 40 mil participantes.

Lemma, de 30 anos, terceiro na capital inglesa em 2020, cumpriu os 42,195 quilómetros em 02:04.01 horas, impondo-se ao queniano Vincent Kipchuma e ao seu compatriota Mosinet Geremew, segundo e terceiro classificados, a 27 e 40 segundos, respetivamente.

No setor feminino, Jepkosgei, que optou por correr em Londres em vez de defender o título na Maratona de Nova Iorque, venceu em 02:17.43 horas, a sétima melhor marca de sempre, gastando menos 15 e 35 segundos do que as etíopes Degitu Azimeraw e Ashete Bekere, que asseguraram os restantes lugares do pódio.

Esta foi a primeira corrida popular de larga escala em Londres em mais de dois anos, devido à pandemia de covid-19, juntando cerca de 40 mil participantes.