Etson Barros conquista medalha de prata para Portugal nos Europeus de sub-23

O atleta Etson Barros conquistou este domingo a medalha de prata na prova dos 3.000 metros obstáculos dos campeonatos da Europa de sub-23, a única obtida por Portugal na competição, que se realizou em Espoo, na Finlândia.Etson Barros, de 22 anos, terminou a prova com o tempo de 8.32,08 minutos, apenas atrás do espanhol Alejandro Quijada, que se impôs em 8.28,91, enquanto o francês Baptiste Guyon fechou o pódio, com a marca de 8.33,64.

"Esta é uma medalha com sabor amargo. Esta era a minha última oportunidade para ser campeão sub-23. Sabia que esta era uma prova difícil, principalmente com a eliminatória no dia anterior, mas não estava à espera", lamentou Etson Barros, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Atletismo.

O atleta português, que conquistou três medalhas em igual número de participações nestes campeonatos (uma de bronze e duas de prata), parecia capaz de poder, finalmente, sagrar-se campeão europeu, mas não conseguiu responder ao ataque de Quijada na última volta.

"Esta medalha foi fruto de muito trabalho, apesar da desilusão, sei que tive uma boa prestação nestes campeonatos. Agora é trabalhar para poder estar nos Campeonatos do Mundo e vou continuar a sonhar com o ouro", assinalou.

Na mesma prova, Eduardo Pestana terminou no 10.º lugar, voltando a bater o recorde pessoal, agora fixado em 8.51,83 minutos, enquanto Camila Gomes foi 13.ª classificada nos 1.500 metros, com 4.16,89 minutos, Jacinto Gaspar foi 23.º nos 10.000 metros, com 30.58,22 minutos, e Pedro Buaró não obteve nenhuma tentativa válida no salto com vara.

"Foi uma prestação globalmente boa, muito digna, com destaque para a medalha obtida por Etson Barros, nos 3.000 metros obstáculos, e para o recorde nacional sub-23 nos 400 metros conquistado por Omar Elkhatib", resumiu o responsável técnico da equipa portuguesa, José Dias.