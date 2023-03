European Athletics doa 20 mil euros à Turquia e apela a mais contribuições

A European Athletics anunciou esta sexta-feira que vai doar 20.000 euros à Turquia, para apoio às vítimas do terramoto no país, verba que corresponde a um euro por bilhete vendido nos Europeus de pista coberta de Istambul.



A associação europeia de atletismo, no balanço que faz dos Europeus 'indoor', na sua página oficial, destaca as boas vendas de bilhetes, iniciadas em 7 de fevereiro, e o facto de cerca de 12,5 milhões de espetadores terem acompanhado as provas no Atakoy Arena pela televisão.

Em termos desportivos, é realçada a "maior competição de pentatlo de todos os tempos", com Nafissatou Thiam e Adrianna Sulek melhores que o recorde mundial anterior, e a "vitória agradável ao público" da turca Tugba Danismaz no triplo salto feminino, com recorde nacional.

Segundo a EA, o pico de audiências no Reino Unido superou um milhão no sábado e no domingo, o público na Hungria cresceu 12%, houve um aumento de audiência de 90% na Itália e a cobertura do último dia na Suécia teve 40% da quota de mercado.

Nas redes sociais, a EA subiu em quase 50.000 seguidores, em todas as plataformas, com mais de 38 milhões de visualizações, incluindo mais de sete milhões apenas no YouTube. O triunfo da inglesa Keeley Hodgkinson nos 800 metros foi o vídeo mais visto no YouTube.

A EA refere, entre outros momentos de solidariedade, a oferta para leilão das sapatilhas do grego Miltos Tentoglou, campeão olímpico do salto em comprimento, o facto dos neerlandeses terem, no equipamento de aquecimento e competição, o número 555, da aliança de apelos de emergência na Holanda, para apoiar os esforços de reconstrução. "Embora a competição tenha sido excelente - e foi especialmente comovente ver Tugba Danismaz ganhar o ouro - estes Campeonatos tiveram lugar menos de um mês após os terríveis terramotos que atingiram o país. Estamos gratos por termos sido capazes de realizar uma edição tão excelente dos campeonatos à sombra desses eventos, e devo agradecer ao Comité Organizador Local de Istambul 2023 e à Federação Turca de Atletismo pelos esforços fantásticos em tais circunstâncias", referiu Dobromir Karamarinov, presidente da EA.

A European Athletics apela ainda a quem queira ajudar a Turquia, neste momento e "recomenda enfaticamente que se faça quaisquer doações diretamente através de uma organização reconhecida e respeitável", como a AFAD, agência turca de gestão de desastres.