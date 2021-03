Europeu de pista coberta: o horário dos portugueses em prova

Arranca esta quinta-feira, na cidade polaca de Torun, mais uma edição dos Europeus de pista coberta, este ano marcados por todas as condicionantes impostas pela pandemia de Covid-19. Ainda assim, mesmo com dificuldades extra para conseguir competir, os atletas nacionais chegam à Polónia com vontade e expectativas de fazer bons resultados.





FemininosLorene Bazolo (recorde pessoal: 7.27; melhor marca da época: 7.35)Rosalina Santos (RP: 7.30; MME: 7.30)Cátia Azevedo (RP: 53.10; MME: 53.69)Marta Pen Freitas (RP: 4:06.94; MME: 4:06.94)Mariana Machado (RP: 9:02.56; MME: 9:09.09)Patrícia Mamona (RP: 14.44m; MME: 14.03m)Auriol Dongmo (RP: 19.65m; MME: 19.65m)MasculinosCarlos Nascimento (RP: 6.63; MME: 6.68)Ricardo dos Santos (RP: 46.64; MME: 46.64)Mauro Pereira (RP: 47.48; MME: 47.48)Isaac Nader (RP: 3:41.86; MME: 3:41.86)Nuno Pereira (RP: 3:42.10; MME: 3:42.10)José Carlos Pinto (RP: 3:42.47; MME: 3:42.47)Samuel Barata (RP: 7:57.63; MME: 7:57.63)Isaac Nader (RP: 7:57.45; MME: 7:57.45)Pedro Pichardo (RP: 17.36m; MME: 17.36m)Francisco Belo (RP: 20.97m; MME: 20.56m)Quinta-feira18.15 - Auriol Dongmo (Lançamento do peso, R1)19.30 - Mariana Machado (3000 metros, R1)20:20 - Isaac Nader, Nuno Pereira e José Carlos Pinto (1500 metros, R1)Sexta-feira10:11 - Pedro Pichardo (Triplo salto, Q)10:13 - Ricardo dos Santos e Mauro Pereira (400 metros, R1)11:18 - Francisco Belo (Lançamento do peso, Q)11:22 - Cátia Azevedo (400 metros, R1)12:22 - Marta Pen Freitas (1500 metros, R1)19:06 - Auriol Dongmo (Lançamento do peso, final)*19:10 - Ricardo dos Santos e Mauro Pereira (400 metros, meias-finais)*19:33 - Cátia Azevedo (400 metros, MF)*20:35 - Francisco Belo (Lançamento do peso, final)*21:00 - Mariana Machado (3000 metros, final)*21:35 - Isaac Nader, Nuno Pereira e José Carlos Pinto (1500 metros, final)*Sábado10:18 - Carlos Nascimento (60 metros, R1)11:25 - Samuel Barata e Isaac Nader (3000 metros, R1)12:05 - Patrícia Mamona (Triplo salto, Q)13:50 - Carlos Nascimento (60 metros, MF)*19:50 - Marta Pen Freitas (1500 metros, final)*20:10 - Ricardo dos Santos e Mauro Pereira (400 metros, final)*20:25 - Cátia Azevedo (400 metros, final)*20:58 - Carlos Nascimento (60 metros, final)*Domingo10:18 - Lorene Bazolo e Rosalina Santos (60 metros, R1)10:50 - Pedro Pichardo (Triplo salto, final)*12:40 - Lorene Bazolo e Rosalina Santos (60 metros, MF)*17:20 - Patrícia Mamona (Triplo salto, final)*17:52 - Samuel Barata e Isaac Nader (3000 metros, final)*18:46 - Lorene Bazolo e Rosalina Santos (60 metros, final)*Nota: hora local (menos uma hora em Portugal)*) se apuradoA RTP irá assegurar, através da RTP2, a transmissão dos campeonatos.