Europeus crosse: Ana Dulce Félix espera repetir em Lisboa o 'ouro' de Albufeira

A atleta portuguesa Ana Dulce Félix admitiu este sábado que gostaria de conquistar a medalha de ouro nos Europeus de corta-mato no domingo, em Lisboa, repetindo o feito de há nove anos, em Albufeira.

Ana Dulce Félix, que falava em conferência de imprensa de apresentação da competição, recordou que há seis anos que não participa na especialidade, mas que, ainda assim, contando com a participação de Salomé Rocha e Susana Francisco, tem forte confiança num desfecho positivo.

"Os atletas portugueses têm uma linda história no corta-mato. Temos vários campeões individuais. Vamos dar o nosso melhor. Já ganhei quarto medalhas individuais no corta-mato. Gostaria de sair com uma medalha em Portugal. Estou num ano importante, de Jogos Olímpicos [Tóquio2020], nos quais quero estar no meu melhor", afirmou.

Mais comedido, André Pereira 'sacudiu a pressão' da conquista de um lugar no pódio e destacou as dificuldades que os atletas irão encontrar no traçado do Parque da Bela Vista, em Lisboa.

"É difícil definir um objetivo para mim. Não compito por medalhas, como Julien Wanders, mas vou dar o meu melhor. É um percurso difícil, com muitas subidas. Vejo algumas provas de corta-mato muito fáceis quando comparadas com o percurso que vamos ter amanhã [domingo]", salientou.

A conferência de imprensa contou também com a presença do atleta suíço Julien Wanders, recordista mundial nos 5.000 metros, e com a dinamarquesa Anne Emilie Moller, que compete nos 3.000 metros obstáculos, ambos com grandes expectativas na prova que decorre em Portugal.

"Gosto de variar a minha preparação. No verão, decidi que era um bom desafio, durante a época de inverno, participar em provas de corta-mato. Era bom levar para a Suíça uma medalha para o corta-mato masculino", disse.

A jovem dinamarquesa, de 22 anos, reconheceu que no corta-mato "tudo pode acontecer", motivo pelo qual aponta como objetivo chegar ao final da prova e, se possível, nos primeiros lugares.

Os Europeus, que decorrem no Parque da Belavista, em Lisboa, têm início no domingo, às 10:00, com a prova de sub-20 masculinos, sendo que os seniores masculinos arrancam às 12:35 e os femininos às 13:20 horas.