Europeus de atletismo vão atribuir bónus monetários para as melhores marcas

Os próximos campeonatos da Europa de atletismo vão ser dotados com uma verba de 500 mil euros para premiar as melhores marcas obtidas em Roma, de 7 a 12 de junho, confirmou esta quinta-feira a associação europeia da modalidade.

A EAA já tinha anunciado a intenção na reunião do seu conselho, em outubro, e agora vem especificar o total dos prémios por marcas, bem como a divisão da verba, que será repartida por 10 atletas.

As provas são divididas por cinco setores, tanto em masculinos como femininos, e cada um desses 10 melhores resultados, aferidos pela tabela internacional, vai valer 50 mil euros.

Os setores são velocidade e barreiras, meio fundo e fundo, lançamentos, saltos e estrada, provas combinadas e estafetas.

O pagamento de um prémio por marcas acontece pela primeira vez em Europeus, no 90.º aniversário da competição, que começou em 1934, em Turim, também na Itália.

Segundo a EAA, a inovação pretende dar mais prestígio ao evento, que este ano tem a forte competição, no calendário, dos Jogos Olímpicos Paris'2024.

Ainda não está decidido qual vai ser o modelo a adotar para prémios no futuro, com a EAA a esclarecer que vai estudar o assunto com base no 'feedback' obtido com este Roma'2024.