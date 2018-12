Europeus de Corta-mato: Portuguesas querem pódio

A equipa portuguesa de seniores femininos ambiciona chegar ao pódio nos Campeonatos Europeus de Corta-mato e é a que leva expectativas mais elevadas de entre as que Portugal vai apresentar em Tilburg, na Holanda.A presença de cinco das melhores meio-fundistas portuguesas, como Jessica Augusto, Sara Moreira, Salomé Rocha, Catarina Ribeiro e Inês Monteiro (todas do Sporting), e ainda com a estreante na categoria, Cátia Santos (Estreito), deixam antever uma luta por um lugar acima do quarto posto alcançado no ano passado em Samorin, na Eslováquia.Nesta 24.ª edição dos Europeus as atletas lusas vão tentar alcançar a 15.ª medalha coletiva de Portugal (oito de ouro, duas de prata e quatro de bronze) e a primeira desde 2011. No topo do favoritismo estão as britânicas, que não saem do pódio desde 1999 (seis títulos).Em termos individuais, a principal candidata ao triunfo é a turca Yasemin Can, que procura o 'tri' consecutivo, mas a holandesa Sifan Hassan (vencedora em 2015), já manifestou o desejo de ganhar em 'casa'.No setor masculino, a seleção portuguesa é menos candidata ao pódio e apenas contará com quatro elementos, pelo que nenhum poderá falhar. O objetivo será melhorar o oitavo lugar de 2017, pouco condicente com os pergaminhos de Portugal, que ostenta 12 medalhas (três de ouro, cinco de prata e quatro de bronze).A Espanha, com nove títulos no total, subindo sempre ao pódio desde 2004, é a natural favorita ao triunfo em Tilburg.Em relação às provas dos mais jovens, Portugal terá equipa completa em sub-23 masculinos, mas apenas terá três atletas em femininos. Neste escalão, apenas incluído em 2006, Portugal apenas conseguiu uma medalha, coletiva, em 2011.Em sub-20 (juniores), Portugal apresenta duas equipas, destacando-se individualmente a bracarense Mariana Machado, atleta que promete forte oposição à favorita Sarah Heally, da Grã-Bretanha.Portugal, individual e coletivamente, já venceu 10 medalhas neste escalão, que existe no programa desde 1997, quando Portugal organizou pela primeira vez a competição, em Oeiras, no vale do Jamor. Neste escalão, tradicionalmente dominado por Grã-Bretanha e Espanha, o realce individual vai para a estrela norueguesa Jakob Ingebritsen, que tentará um inédito terceiro triunfo na categoria.Na prova mais recente do programa, introduzida no ano passado, a estafeta mista (dois homens e duas mulheres), Portugal apresentará os sportinguistas Salomé Afonso, Susana Francisco e Paulo Pinheiro, e o benfiquista Emanuel Rolim. A Grã-Bretanha, vencedora em 2017, é novamente favorita, apesar de a equipa espanhola (terceira em 2017) ser muito forte.A atleta mais velha a competir será a espanhola Zulema Fuentes-Pila, com 41 anos, mas que apenas esteve presente em duas ocasiões. Em masculinos, o mais velho é o sueco Abraha Adhanon, também com 41 anos, mas quatro meses mais novo do que a espanhola.A portuguesa Inês Monteiro, de 38 anos, tem o recorde de participações na competição feminina, com 14 presenças, em que alcançou três medalhas, sendo campeã júnior em 1999, vice-campeã júnior em 1998 e terceira absoluta em 2008.Esta será a sua 15.ª presença, e, entre homens e mulheres, apenas tem pela frente o ucraniano Serhiy Lebid, com 19 presenças e um recorde de nove títulos, e o italiano Gabriele De Nard, 17 presenças e nenhuma medalha individual.No topo dos países com mais medalhas, a Grã-Bretanha lidera com 148, enquanto Portugal é quinto (55 medalhas), atrás de França (82), Espanha (68) e Rússia (57).