Europeus de Munique deixam russos e bielorrussos fora da competição

O comité organizador dos Campeonatos Europeus de Munique de 2022 seguiu esta quarta-feira a decisão das nove federações participantes em não convidar ou permitir a participação de atletas russos e bielorrussos nos seus eventos.



"O comité acordou na sua reunião de 15 de março em Munique (Alemanha) que os atletas e dirigentes russos e bielorrussos não poderão tomar parte nos campeonatos Europeus concentrados Munique2022", revela o comunicado divulgado hoje pela organização.

Aquela nota acrescenta que "cada um dos nossos desportos já tinha confirmado que não estava a convidar ou a permitir a paerticipaçºao de atletas e dirigentes russos nos seus eventos - em linha com as recomendações do Comité Olímpico Internacional (COI), da Confederação dos Desportos alemã (DOSB) e outras federações internacionais -, e o comité, depois de consultar os seus regulamentos, respeita estas decisões individuais".

"Estamos unidos na condenação à guerra da Rússia contra a Ucrânia, e reiteramos a nossa solidariedade para com a Ucrânia e o seu povo. Cremos ser inconcebível ter russos e bielorrussos a participar no nosso evento", conclui o comunicado.

Os Campenatos Europeus Munique2022 vão decorrer entre 11 e 21 de agosto próximo, naquela cidade alemã, que vai albergar as provas das seguintes nove federações: atletismo, voleibol (de praia), canoagem de velocidade, ciclismo, ginástica artística, remo, escalada, ténis de mesa e triatlo.