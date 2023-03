Europeus de pista coberta: Arialis Martínez quinta na final dos 60 metros com novo recorde nacional

Depois de ter feito história ao tornar-se na primeira portuguesa a apurar-se para uma final dos 60 metros nos Europeus de pista coberta, Arialis Martínez voltou a brilhar na decisão de Istambul, ao garantir um novo recorde nacional na distância, numa final na qual foi quinta colocada. Com 7,17 segundos, a velocista luso cubana melhorou em 1 centésimo a sua melhor marca até então, os 7,18 que tinha corrido em Astana, em janeiro.Quanto às outras medalhas, a suíça Mujinga Kambundji confirmou o favoritismo e levou o ouro com um novo recorde dos campeonatos (em igualdade com a marca de Nelli Cooman de 1986), ao passo que a polaca Ewa Swoboda ficou com o bronze, com 7,09.