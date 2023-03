Europeus de pista coberta: Francisco Belo 12.º no lançamento do peso após dois quartos lugares

O português Francisco Belo terminou esta quinta-feira em 12.º a qualificação no lançamento do peso dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul, na Turquia, com um arremesso a 19,61 metros, depois de dois quartos lugares.

"Esta época de inverno foi condicionada por uma lesão que tive no ano passado e fui submetido a uma cirurgia. No entanto, estava em forma, no melhor momento da época, e três lançamentos é para arriscar. Sabia que tinha de lançar perto de 21 e conseguir o recorde da época para passar. Andar ali a marcar não tem valor nenhum para quem já acabou duas vezes em quarto lugar", explicou Francisco Belo.

O atleta do Benfica detém o recorde nacional (21,28 metros) e chegou aos seus quintos Europeus indoor com a 14.ª marca do ano (20,39), mas, na qualificação, não foi além de 19,61 no terceiro e último lançamento, depois de dois nulos.

"Obviamente, arriscando pode acontecer o que aconteceu: o primeiro foi nulo, o segundo escorreguei, porque havia muito magnésio no círculo, e o terceiro até foi bom, mas precisava de mais ritmo. A competição é assim, três lançamentos para cada, saio daqui um bocadinho menos contente por não ter passado à final", explicou.

Belo, de 31 anos, foi quarto em Glasgow'2019 e Torun'2021, naqueles que são os melhores resultados lusos na especialidade em Europeus em pista coberta, juntamente com o quarto posto de Tsanko Arnaudov em Belgrado'2017.