Europeus de pista coberta: Pichardo na final do triplo com um novo recorde nacional indoor

O português Pedro Pablo Pichardo garantiu esta quinta-feira, sem grandes surpresas, o apuramento para a final do triplo salto nos Europeus de pista coberta de Istambul, tendo também fixado um novo recorde nacional indoor, ao saltar logo na primeira tentativa em 17,48 metros - melhorou em 2 centímetros a marca que já lhe pertencia. Grande candidato a mais um ouro nestes Europeus - é o atual campeão em título -, Pichardo fez a terceira melhor marca do ano, apenas superado pelos 17,59 metros de Jordan Díaz e os 17,49 metros de Hugues Fabrice Zango.Além do luso cubano, presente na final de sexta-feira (17.35, hora de Lisboa) estará Tiago Pereira, autor da quinta melhor marca da qualificação, com 16,39 metros.