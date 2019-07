Os portugueses Etson Barros, nos 3.000 metros obstáculos, Gerson Baldé e Gonçalo Veloso, no salto em altura, qualificaram-se esta sexta-feira para as finais dos Europeus de sub-20, que decorrem em Boras, na Suécia.Etson Barros terminou a sua meia-final na segunda posição, com o tempo de 9.03,70 minutos, assegurando uma vaga na final de domingo, quando, disse, espera alcançar "um lugar no pódio".Na mesma disciplina, Diogo Rosário falhou a qualificação, ao terminar com o 23.º melhor tempo (9.28,06 minutos).Já Gerson Baldé e Gonçalo Veloso qualificaram-se para a final do salto em altura, com 2,09 metros, repartindo o primeiro lugar da qualificação.Paulo Soares e Juliana Guerreiro, ambos nos 400 metros, ficaram pelas eliminatórias, enquanto Edgar Campre, no decatlo, segue na quinta posição, após três provas.