Europeus de sub-20: Mariana Machado e Lia Lemos na final dos 3.000 metros

As portuguesas Mariana Machado e Lia Lemos qualificaram-se esta sexta-feira para a final dos 3.000 metros dos Europeus de sub-20, que se estão a disputar em Boras, na Suécia.Mariana Machado conseguiu a terceira melhor marca das eliminatórias, com um tempo de 9.30,03 minutos, enquanto Lia Lemos foi quarta, com 9.30,48.A final está marcada para domingo, horas antes de Mariana Machado disputar também a corrida das medalhas nos 1.500 metros."Para já, estou a conseguir gerir bem as eliminatórias das duas provas, teria sido pior se não tivesse tido nenhuma competição antes. Agora vou aproveitar para descansar o máximo possível amanhã [sábado], que não tenho provas, para poder recuperar para as finais de domingo", disse Mariana Machado.Na sessão da manhã, já Etson Barros, nos 3.000 metros obstáculos, Gerson Baldé e Gonçalo Veloso, no salto em altura, tinham também garantido a qualificação hoje para as respetivas finais.