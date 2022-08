Europeus: Hélder Santos e Paulo Martins entre os 30 primeiros nos 20 km marcha

Os dois portugueses que participaram, este sábado, nos 20 km marcha dos Europeus de Munique, Alemanha, Hélder Santos e Paulo Martins, terminaram a prova nos 21.º e 25.º postos, respetivamente.

A corrida, ganha pelo espanhol Álvaro Martín, em 1:19.11 horas, previa ainda a participação de João Vieira, que iria se tornar no português com mais presenças em Europeus, sete, mas o marchador de Rio Maior ressentiu-se de uma lesão nas isquiotibiais e foi aconselhado a não competir pelo médico da federação.

Quanto a Hélder Santos e Paulo Martins, desde cedo seguiram numa posição entre os 30 primeiros, mantendo um ritmo regular até final da prova.

Hélder Santos terminou em 21.º, a 9.32 minutos do vencedor, enquanto Paulo Martins foi 25.º, com mais 11.58 do que Álvaro Martín.

A Espanha foi mesmo a grande dominadora da prova, já que, além do ouro, assegurou a medalha de bronze, através de Diego García Carrera, e o quarto lugar, por Alberto Amezcua, enquanto a medalha de prata foi para o sueco Perseus Karsltrom.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma já cinco medalhas, designadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de bronze do canoísta Fernando Pimenta, no K1 500.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.