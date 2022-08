Europeus: Leandro Ramos falha final na sua estreia no dardo

O português Leandro Ramos fahou, esta sexta-feira, a final do lançamento do dardo dos Europeus multidesportos de Munique, na Alemanha, ao ser 20.º classificado na prova.

Ramos ficou no 10.º lugar no grupo A, com um melhor lançamento de 72,90 metros, pelo que a sua eliminação ficou praticamente decidida, uma vez que ainda faltava disputar o grupo B e apenas se qualificavam 12 para a final.

O atleta luso, que este ano também se estreou em mundiais, tendo sido 22.º em Eugene, nos Estados Unidos, caiu para o 20.º global, depois de concluído o grupo B.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.