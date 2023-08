Europeus sub-20: Sisínio Ambriz conquista medalha de bronze

Sisínio Ambriz conquistou esta terça-feira a primeira medalha para Portugal nos Campeonatos Europeus Sub-20 que decorrem em Jerusalém (Israel) na prova dos 110 metros barreiras.O recordista português da categoria começou por ficar em segundo lugar na meia-final, com 13,29 segundos. Cerca de duas horas e meia depois, na final, o jovem fez uma excelente corrida até à última barreira, com um toque que o desequilibrou um pouco, e mergulhou decidido para a meta, conquistando a medalha de bronze com recorde nacional da categoria, com 13,29 segundos.