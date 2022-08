Europeus'2022: Abdel Larrinaga e João Oliveira falham final nos 110 metros barreiras

Os velocistas portugueses João Vítor Oliveira e Abdel Karer Larrinaga falharam esta quarta-feira o apuramento para a final dos 110 metros barreiras dos europeus de atletismo de Munique.

Na pista um, João Vítor Oliveira foi o último na primeira das três semifinais, com 13,92 segundos, piorando dois centésimos de segundo em relação às eliminatórias, nas quais foi repescado com um dos melhores tempos.

Abdel Karer Larrinaga largou da pista oito e fez um pouco melhor, um sétimo posto, com 13,85, mas igualmente pior do que nas eliminatórias, quando fez menos nove centésimos, 13,76.

Larrinaga terminou em 20.º e Oliveira em 21.º, com o último finalista a entrar com 13,50.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou duas medalhas até ao momento, uma de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.