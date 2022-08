Europeus'2022: Cátia Azevedo apura-se para semifinais dos 400 metros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A atleta portuguesa Cátia Azevedo apurou-se esta segunda-feira diretamente para as semifinais dos 400 metros femininos dos Europeus multidesportos de Munique, na Alemanha, ao vencer a terceira série em 51,63 segundos.

Após um início mais cauteloso, Cátia Azevedo, que tem como melhor marca pessoal 50,59, atacou a partir de metade da prova e conseguiu chegar ao primeiro lugar na reta da meta, a qual atingiu isolada.

A corredora portuguesa, que efetuou o quarto tempo no somatório das três séries, volta a competir na terça-feira, com a disputa das semifinais da prova, agendadas para as 12:00 (horas portuguesas).

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou até ao momento uma medalha de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista.