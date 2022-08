Europeus2022: Lorène Bazolo nas meias-finais dos 800 metros

A atleta portuguesa Lorène Bazolo apurou-se esta quinta-feira, diretamente para as semifinais da prova dos 800 metros femininos dos Europeus multidesportos de Munique, Alemanha, ao ser segunda na primeira série.

Numa eliminatória em que não teve de forçar, Bazolo assegurou o segundo lugar na série, com o tempo de 23,12 segundos, o sexto melhor tempo global das eliminatórias, passando diretamente às semifinais, a serem corridas ainda esta quinta-feira, a partir das 19:37, horas portuguesas.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.