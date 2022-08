Europeus'2022: Vitória Oliveira estreia-se nos 35 km marcha a sonhar com 10.º lugar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A marchadora portuguesa Vitória Oliveira vai estrear-se na terça-feira nos 35 km marcha dos Europeus multidesportos de Munique, na Alemanha, com um lugar entre as 15 primeiras na mira.

"Sei que o nível é bom, tão bom ou talvez melhor do que no mundial. Temos atletas de nível europeu muito bons nos 35 quilómetros, claro que ambiciono muito um lugar ali abaixo das 15, 10.ª era perfeito, era ótimo. Sei que com a minha marca, e se conseguir melhorar o meu recorde pessoal, é possível que isso aconteça, por isso, vou tentar focar tudo para que seja perfeito, em termos de marca e de posição", disse à Lusa a marchadora, na véspera da sua entrada em ação.

A bicampeã nacional dos 35 quilómetros marcha, de 29 anos, disse estar entusiasmada para a prova e desejar uma boa prestação, próxima, ou mesmo melhor, da sua marca (2:56.55 horas).

"No que toca à minha prova, estou bastante entusiasmada, tive uma boa prestação no Mundial (19.ª), muito próximo da minha marca pessoal. Tenho tido uma época bastante boa e então tenciono muito aproximar-me do meu recorde pessoal e talvez tentar batê-lo mesmo", disse.

Já sobre a estreia nos Europeus referiu que "é muito especial, por se tratar de uma estreia".

"Tenho colegas de equipa que são atletas que eu admiro, e vê-los do lado de cá, e não na televisão, torna a coisa muito mais especial", referiu.

Sobre as condições da prova, mostrou-se otimista: "O tempo não parece mau. O clima aqui é muito idêntico ao de Portugal, tem estado fresco, tenho ido treinar bastante cedo e percebemos que a temperatura é boa à hora da prova, às 08:30 da manhã. Ainda não tive a possibilidade de visitar o percurso no qual vai ser a marcha mesmo. Já vimos aqui a envolvência, parece uma cidade acolhedora, por isso o percurso de certeza vai ser bom".

"Vai ser um percurso de dois quilómetros. Essa parte não facilita tanto em termos de prova, porque somos poucas atletas, mas o que vai acabar por beneficiar a prova feminina é partirmos junto com os homens, vamos andar ali no meio dos homens, o que dá algum ânimo às atletas", finalizou.

Vitória Oliveira vai estrear-se na prova dos 35 quilómetros marcha, marcada para as 07:30 (horas portuguesas) de terça-feira, na qual terá a seu lado Inês Henriques, que já foi campeã mundial e europeia dos 50 quilómetros.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou até ao momento uma medalha de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista.