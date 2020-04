Evelise Veiga e o ouro nas Universíadas: «Que a verdade desportiva prevaleça sempre»

Evelise Veiga arrebatou o ouro nas Universíadas de 2019 mas só conseguiu festejar a façanha quase um ano depois. Tudo porque a ucraniana Olha Korsun, vencedora então do concurso de triplo salto, acusou positivo num controlo antidopoing. A atleta portuguesa vincou a felicidade "embora não tenha tido a possibilidade de subir ao lugar mais alto do pódio".





"Foi com enorme satisfação que recebi a notícia. Foi, sem dúvida, um dos pontos mais altos da minha carreira até ao momento. Acima de tudo, foi feita justiça e espero que a verdade desportiva prevaleça sempre", garantiu a saltadora do Sporting ao canal de televisão do clube.Evelise terminou a prova em julho de 2019, em Nápoles, com 13,81 metros, e recordou o momento de frustração na altura: "A final do triplo salto foi uma prova um bocadinho dura porque eu já tinha feito a qualificação, a final do salto em comprimento e, depois, a final do triplo salto. Era o meu quarto dia de competição. Estava muito calor e sentia-me um bocadinho cansada. Recordo-me que liderei a prova até ao quinto ensaio e aí fui ultrapassada. Quis responder no sexto ensaio, mas falhei o salto por completo. Foi um desastre. Quando acabei, fiquei sentada na areia a chorar. É uma reação de qualquer atleta a lutar pelo lugar mais alto do pódio."