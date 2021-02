Evelise Veiga longe dos mínimos para os Europeus de pista coberta

Atleta Evelise Veiga ficou esta quarta-feira distante da marca que precisava para se qualificar no salto em comprimento para os Europeus de atletismo em pista coberta e ficará fora da seleção lusa que vai competir em Torun, Polónia, em março.

No dia em que terminava o prazo para obtenção de mínimos, a saltadora do Sporting competiu em Belgrado, no Star Open sérvio, para ser quinta classificada, com 6,39 metros, quando precisava de atingir os 6,80 para ser selecionada.

Além do seu melhor salto, a atleta lusa - que tem mínimos olímpicos do ano passado - fez um a 6,18 metros e quatro nulos.

Esta época, Evelise Veiga ainda não fez melhor que 6,41 metros, tendo por três vezes chegado aos 6,39 metros.

Em Belgrado também competiu Cátia Azevedo, que já tem mínimos nos 400 metros, sendo quinta a concluir a prova. A marca obtida, 54,32 segundos, fica a mais de meio segundo do seu melhor registo do ano.