Evelise Veiga premiada com ouro nas Universíadas de Nápoles do ano passado

A portuguesa Evelise Veiga recebeu a medalha de ouro no triplo salto das Universíadas de Nápoles, que decorreram em 2019, depois de a vencedora ter acusado positivo no teste antidoping, anunciou esta quinta-feira a Federação Académica do Desporto Universitário (FADU).

Em julho do ano passado, a atleta lusa foi segunda colocada no triplo salto, sendo premiada com a medalha de prata, atrás da ucraniana Olha Korsun, que conquistou o ouro, mas que acusou positivo no teste antidoping realizado após a final da prova.

Desta forma, segundo informou a FADU, a "Federação Internacional do Desporto Universitário (FISU) atribuiu a medalha de ouro no triplo salto (atletismo) à estudante-atleta portuguesa Evelise Veiga", que também arrecadou uma medalha de prata no salto em comprimento em Nápoles.

Evelise Veiga é uma das atletas portuguesas com lugar já garantido no Jogos Olímpicos Tóquio'2020, que, entretanto, foram adiados para 2021, devido à pandemia de covid-19.