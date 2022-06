Evelise Veiga vence em Castellón com novo recorde pessoal

Evelise Veiga foi o grande destaque da extensa participação portuguesa no Gran Premio Diputacion de Castellón, uma prova que reuniu na cidade espanhola alguns dos melhores atletas ibéricos.A atleta do Sporting foi uma das três lusas que venceu a sua prova, neste caso com um novo recorde pessoal no salto em comprimento, com os 6,74 metros feitos na quinta tentativa. A portuguesa, que à partida tinha 6,71 como melhor marca (conseguida há um ano, precisamente em Castellón), consegue a oitava melhor marca europeia do ano e fica a escassos 5 centímetros do registo de qualificação direto para o Europeu.As outras vitórias portuguesas em Castellón foram para Lorène Bazolo, nos 100 metros, e para Cátia Azevedo, nos 400. A primeira triunfou em 11.31 segundos, à frente da compatriota Rosalina Santos (11.50) e de Maria Montt (11.59). Quanto a Cátia Azevedo, venceu nos 400 com 51.43 - melhor marca da temporada, mas longe do recorde pessoal (50.59), à frente de Berta Segura (52.92) e Martina Weil (52.96).À beira do triunfo ficou ainda Jessica Inchude, segunda colocada no lançamento do peso, com 18.03 metros. A portuguesa ficou atrás de Amelia Stickler (18.18).Houve ainda um recorde pessoal a reportar em Castellón, com Nuno Pereira a melhorar de forma substancial a sua marca nos 1.500 metros. Foi sexto, com 3.37.34, melhorando mais de 3 segundos o seu anterior recorde (3:40.35). Na mesma prova, mas no feminino, Mariana Machado foi oitava, com 4.11.45, e Salomé Afonso 11.ª, com 4.14.91.Por fim, Lia Lemos foi quinta nos 5.000 metros, com 16.13.97, numa prova na qual Inês Borba acabou em 7.º, com 16.53.18.