Ex-Benfica Rui Pinto assina pelo Sporting

Já mexe o mercado de transferências no atletismo nacional. Uma das mais recentes mudanças foi protagonizada por Rui Pinto, antigo atleta do Benfica que representava a Run 4 Excellence, que esta segunda-feira confirmou o regresso à esfera dos grandes, ao assinar pelo Sporting. Juntamente com Rui Pinto, campeão nacional de corta-mato longo em março, ruma aos leões também Miguel Borges, que também representava a mesma Run 4 Excellence.





