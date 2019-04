Fábio Oliveira e Graça Costa vencem primeira edição da Maratona da Europa

Fábio Oliveira e Graça Costa venceram este domingo a primeira edição da Maratona da Europa, uma prova organizada pela Global Sport na qual também estiveram integrada uma meia maratona, uma corrida de 10 quilómetros e ainda uma caminhada. Ao todo, contando com todas as distâncias, foram mais de três os mil corredores que animaram a manhã de domingo em Aveiro.Na prova principal, que curiosamente foi aquela que atraiu mais corredores, Fábio Oliveira foi o mais forte, cruzando a linha de meta em 2:24:31 horas, à frente de Augusto Costa (2:26:38) e Henrique Costa (2:29:48). Nas senhoras, Graça Costa venceu com 3:17:42 horas, superiorizando-se a Beatriz Alves (3:24:22) e Sandra Fonseca (3:33:06).Quanto à meia maratona, Carlos Lopes venceu nos homens com 1:11:16 horas, relegando para os postos seguintes do pódio Ricardo Gomes (1:11:40) e Paulo Morais (1:12:32). Nas senhoras venceu a grande favorita Carla Martinho, que com 1:17:31 horas foi mesmo a sexta colocada na classificação geral. A completar o pódio feminino ficaram Solange Jesus (1:20:45) e Alexandra Oliveira (1:22:27).Participou na Maratona da Europa? Conte-nos como foi a sua experiência através do email: