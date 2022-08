Fábio Oliveira estreia-se em Europeus: «Estou super entusiasmado. A sensação é indescritível»

View this post on Instagram A post shared by Fábio Oliveira (@fabio_oliveira_atleta)

Para além de Luís Saraiva, também Fábio Oliveira é um estreante em Europeus. Aos 31 anos, vai viver em Munique a sua primeira experiência internacional com as cores portuguesas e é com orgulho que, ao nosso jornal, antevê o momento em que, na segunda-feira (pelas 10h30 de Lisboa), disputar a prova da maratona."Estou super entusiasmado com esta oportunidade de representar o nosso belo país. A sensação é indescritível, estares junto com os melhores atletas da Europa, que normalmente vês na televisão", assume o atleta do Feirense, que chega a esta maratona por conta dos 2:14.51 que conseguiu na Maratona de Sevilha este ano.Sobre o trabalho feito para aqui chegar, assume que o mais complicado foi encaixar os treinos com a sua vida profissional. "A preparação correu muito bem, sem sobressaltos de maior. Aos pontos altos foi o facto de ter trabalhado mais e com melhor qualidade. A situação mais complicada foi conciliar o trabalho como eletricista com os exigentes treinos".Mesmo assim, tudo correu de feição e agora, a um dia do tiro de partida, Fábio Oliveira tem algumas ambições pessoais. "Concluir a maratona numa boa posição de forma a conseguir pontuar para a Taça da Europa de Maratona. Não vou dizer que não tenho um tempo em mira, gostava de conseguir correr perto das 2:15, o que seria muito bom numa maratona de campeonatos", confessa.A fechar, um olhar aos estágios promovidos pela FPA, que no entender do atleta "foram muito bons". "Para além dos vários testes que fizemos, que nos permitiu perceber a evolução ao longo das semanas, foi acima de tudo uma excelente iniciativa para nos juntarmos, para nos conhecermos melhor e poder criar um bom nível de camaradagem e ambiente de trabalho", finalizou.