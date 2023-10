Família Sporting a correr

A Corrida Sporting regressa este domingo, prometendo uma manhã muito animada nas imediações e dentro do Estádio José de Alvalade, existindo corridas para todas as idades e com diferentes níveis de exigência. A partida das provas será feita na Praça Promenade, junto ao edifício da CUF, e a consagração de todos os atletas no relvado.

“Chuva? Faz parte, e nesta época estamos a contar com ela e não será isso que vai afastar os atletas. Mas até é melhor este tempo do que o calor extremo”, disse-nos Hugo Sousa, da HMS Sports, entidade organizadora da Corrida Sporting.

“São três provas: a Jubas, dos 5 aos 13 anos, a outra para a família, aberta a todas as idades, e a corrida principal, de 10 km, que tem várias partidas em função do nível desportivo dos atletas. E como cereja no topo do bolo, haverá animação ao longo do percurso , várias bandas, e depois a entrada no Estádio, com a prova a terminar no relvado, o que para os sportinguitas é um ponto forte”, explicou Hugo Sousa, enaltecendo as condições existentes. “Aproveitamos ao máximo as infraestruturas no Estádio José Alvalade, desde os acessos, aos parques de estacionamento, casas de banho, tudo isto facilita muito em termos organizativos”. “Espera-se uma manhã muito animada, com recorde de escritos, seis mil participantes”, frisou ainda Hugo Sousa.

Eis o programa para amanhã da Corrida Sporting: Corrida Jubas (9h00); Caminhada da Família Leonina (9h45); Corrida Sporting 10 km (10h30).